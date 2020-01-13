Сколько стоят квартиры в Киеве: опубликованы новые цифры и инфографика

На вторичном рынке недвижимости в Киеве во втором полугодии 2019 года произошло подорожание квартир на 11%. В среднем жилье в столице стало стоить на 7 тысяч долларов больше.

Инфографику с разбивкой по районам Киева опубликовал сайт OLX Недвижимость.

По данным риелторов, средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице составила 50 тысяч 350 долларов США, двухкомнатной - 70 тысяч 550 долларов.

Самые дешевые однокомнатные квартиры можно купить в Святошинском районе Киева - в среднем они стоят 33 тысячи. Немного дороже "однушки" в Деснянском (в среднем 33 тысячи 900 долларов) и Днепровском (40 тысяч долларов) районах столицы. Самое дорогое однокомнатное жилье на Печерске - 115 тысяч долларов.

Двухкомнатные квартиры тоже выгоднее всего покупать в упомянутых районах Киева - Деснянском, Днепровском и Святошинском. Здесь они стоят соответственно 45 тысяч долларов, 46 тысяч и 48 тысяч долларов.

На Печерске стоимость двухкомнатных квартир составляет 140 тысяч долларов США.

Вопреки общему росту цен на жилье, в двух районах Киева трехкомнатные квартиры продают дешевле. В Шевченковском районе цена "трешки" уменьшилась на 6 тысяч долларов и составляет 129 тысяч. В Соломенском районе цены трехкомнатные квартиры подешевели на тысячу долларов, их продают по 75 тысяч.

Самые дорогие трехкомнатные квартиры в Голосеевском (113 тысяч долларов) и Печерском (230 тысяч долларов) районах столицы.

Как сообщал "Апостроф", квартиру экс-президента Украины Виктора Януковича в Киеве на Оболонской набережной сдают в аренду.