Увольнение Аласании: в НОТУ рассказали, как не допустить кризиса ''Суспильного''

Совместными усилиями нужно не допустить институционального кризиса ''Суспільного'' после освобождения Зураба Аласании с должности руководителя.

Об этом написала в Detector.media председатель наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Татьяна Лебедева.

"Я понимаю возмущение людей, которые не знают процедур и условий, в которых работает НС. Почему нельзя комментировать? Потому что только подписанный протокол является документом, подтверждающим и дающим точные формулировки. А комментировать по памяти – ошибочный путь, который может привести к искажению фактов", - написала Лебедева.

Также она добавила, что отзыв членов наблюдательного совета никак не предусмотрен законом, как и в большинстве общественных вещателей других стран. "Это считается давлением. В начале каденции мы ощутили на себе такую попытку, когда исход голосования одного из членов не удовлетворял тех, кто его делегировал. Но это было признано незаконным", - отметила Лебедева.

Кроме того, председатель совета НОТУ добавила, что еще до публикации протокола, видит признаки приближения сисемного кризиса.

"Вижу время очень агрессивную реакцию на произошедшее, даже hate speech в адрес НР. Вижу уже деление, при том, что все мы призваны делать одно дело - качественную реформу "Суспильного"", - написала она.

По ее словам, те, кто говорят, что этот вопрос возник неожиданно - лукавят.

"Кто следит за ходом событий, знает, что неоднократно с упорством, достойным лучшего применения, делались попытки включить этот вопрос в повестку дня. Ранее удавалось эти попытки остановить. На этот раз инициаторы настояли", - добавила она.

На вопрос, что делать дальше, председатель наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщила - 1) как только появится протокол, его следует юридически проанализировать на предмет соблюдения процедуры; 2) так как решение может быть обжаловано в суде, переголосование могло бы снять вопрос; 3) не допустить институционального кризиса, сохранить достижения и темп реформы, принципы редакционной и программной политики, не дать исчезнуть из эфира одной программе.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 1 февраля наблюдательный совет проголосовал за отставку председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины "UA: Суспільне" Зураба Аласании.