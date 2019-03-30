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Стали известны цены на новейший смартфон Samsung Galaxy: фото и видео

суббота, 30 марта 2019, 00:22

Смартфон Samsung Galaxy S10 5G уже в начале апреля поступит в продажу в Южной Корее, но до сих пор не была известна его точная стоимость.

Корейские СМИ со ссылкой на источник пишут, что версия Samsung Galaxy S10 5G с 8 ГБ ОЗУ и 256 флэш-памяти обойдется в 1220 долларов.

С удвоенным объемом накопителя цена составит 1360 долларов. Старт продаж ожидается 5 апреля. В США смартфон появится в продаже 26 апреля.

Galaxy S10 5G - первый смартфон Samsung для сетей 5G. В отличии от предыдущего (Galaxy S10+) этот смартфон получил экран еще большего размера — диагональю 6,7 дюйма. Это самый большой в истории линейки Galaxy S экран. Также имеется основная камера с четырьмя модулями на 12 Мп, 12 Мп, 16 Мп и датчиком глубины, фронтальная камера на 10 Мп и датчиком глубины, SoC Exynos 9820 или Snapdragon 855, аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч с ультрабыстрой зарядкой мощностью 25 Вт.

Как сообщал "Апостроф", появилось шпионское видео с первым в мире "смартфоном-книжкой" Samsung Galaxy Fold.

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