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В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой: детали

среда, 03 июля 2019, 18:02
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Пользователи по всему миру сообщают о проблемах с работой Facebook, Instagram и WhatsApp.

В частности, пользователи столкнулись с проблемами с публикацией постов и фотографий.

Согласно сайту Downdetector, проблемы с Facebook начали фиксировать около 16 часов. Примерно в это же время начались проблемы с Instagram и WhatsApp.

Также в сети сообщают о некорректной работе Facebook Messenger и Twitter. Смотрите информацию о проблемах на картах.

Как сообщал "Апостроф", 2 июля произошел масштабный сбой в работе сервиса защиты сайтов Cloudflare. Проблемы из-за этого возникли у сайтов по всему миру, которые некоторое время были недоступны для пользователей.

Согласно сайту Downdetector, с проблемами с сервисом Cloudflare столкнулись пользователи почти во всем мире. Критичной ситуация была в США, а также странах Европы.

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