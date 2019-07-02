Тысячи сайтов ушли в оффлайн по всему миру: что произошло

На одном из крупнейших в мире сервисов защиты сайтов Cloudflare произошел масштабный сбой из-за которого были недоступны множество сайтов по всему миру.

Как сообщается, первые сообщения о сбоях появились около 16:40 по Киеву.

О причинах произошедшего пока ничего неизвестно.

Среди сайтов, которые ушли в оффлайн оказался и "Апостроф", который с 16:40 работал с перебоями.

Согласно сайту Downdetector, который анализирует доступность сайтов, с проблемами с сервисом Cloudflare столкнулись пользователи почти во всем мире. Критичной ситуация была в США, а также странах Европы.

Отметим, что аналогичные проблемы были у сервиса Cloudflare и 24 июня 2019 года. Тогда он не работал около полутора часов. Впрочем, масштаб проблемы тогда был меньшим.

Как сообщал "Апостроф", в мае украинцев всерьез напугал сбой в работе ПриватБанка.