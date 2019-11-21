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Существование кибер-армий больших государств стало обычным явлением - топ-менеджер международной IT-компании

четверг, 21 ноября 2019, 15:30
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Существование в больших государствах кибер-армий, совершающих кампании по заражению инфраструктурных объектов и шпионажу стало обычным явлением.

Об этом сообщил технический директор международного производителя антивирусного программного обеспечения словацкой компании ESET Журай Малчо в интервью УНИАН.

"Мы наблюдали ряд кампаний, которые, скорее всего, финансировались другими государствами – хоть мы всегда очень аккуратно подходим к установлению того, кто стоит за определенной атакой, но можем видеть сходство методов и тактики определенных групп атакующих. Сегодня стало уже обычным явлением, что во всех странах, особенно больших, есть свои кибер-армии. Не будем называть конкретные, но они есть", - сказал он.

По словам Малчо, в подобные армии могут попадать молодые IT-специалисты, которых впоследствии обучают более опытные хакеры. При этом, он не исключает, что на сторону злоумышленников могут переходить, в том числе, бывшие сотрудники из сферы кибербезопасности.

"С точки зрения кибербезопасности, очень легко злоупотребить той силой, которая есть в твоих руках, потому что поведение киберпреступников легко копировать", - сказал эксперт, добавив, что сам он не замечал подобной смены мировоззрения среди своих коллег.

По его словам, во избежание такого сценария, в компании ESET ответственно подходят к подбору сотрудников, чтобы у всего коллектива на первом месте среди приоритетов стояло желание помогать нуждающимся в киберзащите людям.

"Для нас очень важны моральные качества наших сотрудников: как они себя ведут, что ищут, - и мы проговариваем это еще на этапе собеседования. Потому, я думаю, очень маловероятно, что наши люди захотят пойти работать на плохих парней. Это может случиться, но мы пытаемся найти людей, которые действительно находятся на светлой стороне", - подытожил Малчо.

По данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тысяч новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – международный разработчик антивирусного программного обеспечения и решений в области компьютерной безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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