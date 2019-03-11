"Укрзализныцю" обвинили в попытке монополизировать рынок билетов под компанию с "русским следом"

"Укрзализныця" заключает договор на продажу электронных билетов по направлению "Киев - аэропорт "Борисполь" с компанией, которая имеет интересы в России и оккупированном Крыму.

Об этом в своей статье пишет издание 1News.

Журналисты пишут, что в октябре 2018 года на сайте электронных закупок "Prozorro" появилась информация о тендере по разработке специализированной пассажирской информационной системы по оформлению билетов по маршруту "Киев-Пассажирский - Борисполь - Аэропорт". Стоимость закупки - 21,3 млн гривен. Тендер был проведен с нарушением законодательства и по переговорной процедурой его выиграла компания ООО "Витес".

Основателем этой компании является австрийская фирма "Tickets Travel Network GMBH", а конечным бенефициаром - Кравец Сергей Петрович, который является украинским лицом онлайн-сервиса по продаже авиационных билетов Tickets.ua.

В свою очередь 51% Tickets.ua обладает крупнейшее украинское авиационное агентство "Кий Авиа", которое по данным реестров продолжает контролировать свой крымский филиал.

"Кий Авиа" объяснил журналистам этот факт тем, что не имеет возможности прекратить деятельность своего крымского подразделения из-за решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Однако, в НКЦБФР заявили, что "Кий Авиа" к ним даже не обращались с просьбой прекратить деятельность крымской компании, или же ее перерегистрации на остальной территории Украины, кроме ныне оккупированного Крыма.

В свою очередь руководитель Tickets.ua Сергей Кравец в интервью в декабре 2018 года подтверждал, что его компания продолжает деятельность в России.

Участник рынка по продаже железнодорожных билетов ООО "Унита", которое разрабатывало действующую электронную систему booking.uz.gov.ua, обжаловало тендер "Укрзализныци", победителем в котором стала упомянутая ООО "Витес", однако суд отклонил его жалобу. В компании подозревают, что для вынесения такого решения на судей давили.

Журналисты добавляют, что учитывая то, что суд не удовлетворил жалобу "Унита" на незаконный тендер "Укрзализныци", можно сделать вывод, что железная дорога пытается полностью монополизировать рынок билетов под близкую для себя компанию.