РУС. | УКР.

понедельник, 11 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

11 марта

12:45
Где смотреть онлайн Бавария - Ливерпуль: расписание трансляций
12:42
Катастрофа Boeing в Эфиопии: стало известно о важной находке, которая все объяснит
12:39
Можно поддержать: у Путина высказались о новых протестах по всей России
12:28
Украинцы могут выбрать пророссийского президента: эксперт объяснил парадокс
12:20
​Fitch опубликовало новый рейтинг Украины: опубликован прогноз
12:18
В Киеве машина сбила женщину с ребенком и влетела в другое авто: фото и видео
12:05
Где смотреть онлайн Барселона - Лион: расписание трансляций
12:05
Цекало женился на молодой актрисе в США
11:57
Сотни тысяч умрут: российский оппозиционер раскрыл план "легального" отравления жителей РФ
11:46
"Укрзализныцю" обвинили в попытке монополизировать рынок билетов под компанию с "русским следом"
11:43
​Россия убивает: появились новые доказательства катастрофы в Крыму
11:35
Дочь Меладзе встречается с финалистом шоу "Голос. Діти"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Укрзализныцю" обвинили в попытке монополизировать рынок билетов под компанию с "русским следом"

понедельник, 11 марта 2019, 11:46

"Укрзализныця" заключает договор на продажу электронных билетов по направлению "Киев - аэропорт "Борисполь" с компанией, которая имеет интересы в России и оккупированном Крыму.

Об этом в своей статье пишет издание 1News.

Журналисты пишут, что в октябре 2018 года на сайте электронных закупок "Prozorro" появилась информация о тендере по разработке специализированной пассажирской информационной системы по оформлению билетов по маршруту "Киев-Пассажирский - Борисполь - Аэропорт". Стоимость закупки - 21,3 млн гривен. Тендер был проведен с нарушением законодательства и по переговорной процедурой его выиграла компания ООО "Витес".

Основателем этой компании является австрийская фирма "Tickets Travel Network GMBH", а конечным бенефициаром - Кравец Сергей Петрович, который является украинским лицом онлайн-сервиса по продаже авиационных билетов Tickets.ua.

В свою очередь 51% Tickets.ua обладает крупнейшее украинское авиационное агентство "Кий Авиа", которое по данным реестров продолжает контролировать свой крымский филиал.

"Кий Авиа" объяснил журналистам этот факт тем, что не имеет возможности прекратить деятельность своего крымского подразделения из-за решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Однако, в НКЦБФР заявили, что "Кий Авиа" к ним даже не обращались с просьбой прекратить деятельность крымской компании, или же ее перерегистрации на остальной территории Украины, кроме ныне оккупированного Крыма.

В свою очередь руководитель Tickets.ua Сергей Кравец в интервью в декабре 2018 года подтверждал, что его компания продолжает деятельность в России.

Участник рынка по продаже железнодорожных билетов ООО "Унита", которое разрабатывало действующую электронную систему booking.uz.gov.ua, обжаловало тендер "Укрзализныци", победителем в котором стала упомянутая ООО "Витес", однако суд отклонил его жалобу. В компании подозревают, что для вынесения такого решения на судей давили.

Журналисты добавляют, что учитывая то, что суд не удовлетворил жалобу "Унита" на незаконный тендер "Укрзализныци", можно сделать вывод, что железная дорога пытается полностью монополизировать рынок билетов под близкую для себя компанию.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: БизнесТранспорт Тема:
Теги:

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Целью государства должно быть не наказание виновников ДТП, а другое – советник министра о безопасности на дорогах

Невзаимовыгодное партнерство, или для кого зарабатывает аэропорт "Киев" (Жуляны)

Дилерство по-украински

"Золотые" тепловозы: почему вызывает вопросы контракт с американцами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: