RU   UA   EN  

четверг, 16 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

16 мая

15:31
​Меркель сделала заявление о способности остановить Северный поток-2
15:30
Украинские бразильцы из "Шахтера" поздравили с Днем вышиванки: опубликовано фото
15:22
Викинг в "платье": сети повеселило праздничное фото скандального нардепа
15:21
Экологический налог не тратится на нужды экологии и должен быть пересмотрен – Семерак
14:57
Как приятно надеть вышиванку: судья "МастерШеф" умилил украинцев видеопоздравлением
14:55
"Шахтер" показал эмоции футболистов после победы в Кубке Украины: опубликовано видео
14:50
Претендовали две женщины: источник рассказал о сроках назначения нового посла США в Киеве
14:35
США подготовили новый удар по России
14:25
Появились фото и видео элитной квартиры жены Зеленского в Крыму
14:23
Поход в Раду, солнце и вышиванки: эксклюзивные фото выступления Вакарчука в Киеве
14:21
У одного из лучших футболистов мира угнали дорогущий автомобиль
14:14
В центре Киева произошли стычки евробляхеров с полицией: опубликованы видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина на отлично модернизировала Ан-26 для армии: подробности

среда, 15 мая 2019, 08:10
переглянути новину українською

В Украине завершили ремонт и модернизацию военно-транспортного самолета Ан-26Ш Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

Отмечается, что все работы были проведены на ГП "ЗАВОД 410 ГА".

Как стало известно, в рамках модернизации с борта, который ранее был оборудован как штурманский, сняли рабочие места для курсантов, переоборудовав борт под грузовой.

Кроме этого также была проведена модернизация Ан-26, на которой настаивали украинские военные. Так, в частности, было заменено: радиоэлектронное оборудование, метеостанция с цифровыми индикаторами, системы предупреждения о столкновении. Также были установлены современные бортовая навигационно-посадочная система КУРС-93М, авиационные радиомаяки АРТЕКС-406-1 и системы регистрации параметров полетов БУР-4-1

Стоит заметить, что все установленное на Ан-26 оборудование - украинского производства.

На сайте Минобороны отмечается, что ознакомительные полеты экипажей на модернизированном Ан-26 прошли на отлично.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине презентовали новую бронемашину для ВСУ.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тарифы во вред: как "Укрзализныця" сама себе роет яму

Целью государства должно быть не наказание виновников ДТП, а другое – советник министра о безопасности на дорогах

Невзаимовыгодное партнерство, или для кого зарабатывает аэропорт "Киев" (Жуляны)

Дилерство по-украински

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: