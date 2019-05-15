Украина на отлично модернизировала Ан-26 для армии: подробности

В Украине завершили ремонт и модернизацию военно-транспортного самолета Ан-26Ш Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

Отмечается, что все работы были проведены на ГП "ЗАВОД 410 ГА".

Как стало известно, в рамках модернизации с борта, который ранее был оборудован как штурманский, сняли рабочие места для курсантов, переоборудовав борт под грузовой.

Кроме этого также была проведена модернизация Ан-26, на которой настаивали украинские военные. Так, в частности, было заменено: радиоэлектронное оборудование, метеостанция с цифровыми индикаторами, системы предупреждения о столкновении. Также были установлены современные бортовая навигационно-посадочная система КУРС-93М, авиационные радиомаяки АРТЕКС-406-1 и системы регистрации параметров полетов БУР-4-1

Стоит заметить, что все установленное на Ан-26 оборудование - украинского производства.

На сайте Минобороны отмечается, что ознакомительные полеты экипажей на модернизированном Ан-26 прошли на отлично.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине презентовали новую бронемашину для ВСУ.