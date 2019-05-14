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​В Украине презентовали новейшую бронемашину для ВСУ: фото и видео
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​В Украине презентовали новейшую бронемашину для ВСУ: фото и видео

вторник, 14 мая 2019, 08:39
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ГП "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", разработало новую бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) "Зубр".

Об этом сообщает DefenseExpress.

"БРЭМ "Зубр" создан для технического сопровождения танковых подразделений Вооруженных сил Украины. Он разработан ЛБТЗ в 2018 году. Сейчас организуется проведение его определяющих ведомственных испытаний. Возможно к концу этого года он будет допущено в эксплуатацию в ВСУ", - рассказал главный инженер ЛБТЗ Герман Сметанин.

Представитель львовского завода сообщил, что новый образец создан на базе советского танка Т-55. Также он может использовать как основу ходовую часть танка Т-54 или БТС-4 (советский бронированный тягач на базе среднего танка Т-44 - прим. ДЭ).

"То есть база машины может использоваться разная", - подчеркнул он.

По словам главного инженера, новая машина имеет 12-тонный кран-стрелу и 25-тонный тяговую лебедку, что обеспечивает эвакуацию поврежденной техники с поля боя.

Как сообщал "Апостроф", украинская 155-миллиметровая САУ "Богдана" будет стрелять турецкими боеприпасами.

Ранее стало известно, что украинская армия получит модернизированные истребители МиГ-29.

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