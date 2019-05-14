Уже пользуются в ВСУ: волонтер показал фото уникального военного изобретения

В сети показали фото и рассказали про уникальную разработку, которая предназначена для подсвечивания в вечернее и ночное время суток шкал прицелов в минометах, буссолях и АГС.
Об этом сообщает волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.
По его словам, такую разработку ВСУ заказывают у производителя и она поступает в войска через 1,5-2,5 месяца. Но, отметил Мысягин, уникальность этого прибора заставляет набираться терпения и ждать, когда будет готово. Волонтер также рассказал о ее преимуществах.
- Установлена встроенная батарея с ресурсом работы 12-15 лет.
- Подзаряжать не надо. Все подзарядки остались в прошлом.
- Четыре уровня мощности подсвечивание. На любое зрение и на любое темное и ночное время суток.
- Прекрасный уровень крепежа. Во время боя или передвижения не слетит.
- Отключать после боя не надо. Бой или дежурство закончилось, через некоторое время она отключится сама.
- Сам эффект подсвечивание виден только тому, кто с ней работает. Все фонарики и мобильные телефоны остались в прошлом. Это говорит о том, что она сохраняет жизни наших военных. Момент подсвечивание шкал не виден снайперам врага.
- К минометам, буссолям, АГС и СПГ, теперь добавились и гаубицы Д-30.
"Вот поэтому несмотря на то, что долго ждать, мы потихоньку идем вперед и закрывем бригаду за бригадой, батальон за батальоном", - подчеркнул волонтер.
Как сообщал "Апостроф", в ближайшем будущем украинские военные получат в свое распоряжение новейшие дальнобойные снаряды для "Града" и "Смерча".