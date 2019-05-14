Уже пользуются в ВСУ: волонтер показал фото уникального военного изобретения

В сети показали фото и рассказали про уникальную разработку, которая предназначена для подсвечивания в вечернее и ночное время суток шкал прицелов в минометах, буссолях и АГС.

Об этом сообщает волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

По его словам, такую разработку ВСУ заказывают у производителя и она поступает в войска через 1,5-2,5 месяца. Но, отметил Мысягин, уникальность этого прибора заставляет набираться терпения и ждать, когда будет готово. Волонтер также рассказал о ее преимуществах.

Установлена встроенная батарея с ресурсом работы 12-15 лет.

Подзаряжать не надо. Все подзарядки остались в прошлом.

Подзаряжать не надо. Все подзарядки остались в прошлом. Четыре уровня мощности подсвечивание. На любое зрение и на любое темное и ночное время суток.

Прекрасный уровень крепежа. Во время боя или передвижения не слетит.

Отключать после боя не надо. Бой или дежурство закончилось, через некоторое время она отключится сама.

Сам эффект подсвечивание виден только тому, кто с ней работает. Все фонарики и мобильные телефоны остались в прошлом. Это говорит о том, что она сохраняет жизни наших военных. Момент подсвечивание шкал не виден снайперам врага.

К минометам, буссолям, АГС и СПГ, теперь добавились и гаубицы Д-30.

"Вот поэтому несмотря на то, что долго ждать, мы потихоньку идем вперед и закрывем бригаду за бригадой, батальон за батальоном", - подчеркнул волонтер.

Как сообщал "Апостроф", в ближайшем будущем украинские военные получат в свое распоряжение новейшие дальнобойные снаряды для "Града" и "Смерча".