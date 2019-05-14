RU   UA   EN  

вторник, 14 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 мая

15:00
Людей вырезали из обломков авто: фото и видео момента жуткой аварии под Киевом
14:55
"Динамо" откажется от услуг перспективного украинского форварда
14:54
Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс выходит замуж: кто ее красавчик-жених
14:42
​Ливни в Украине приведут к дефициту популярного продукта
14:36
Уже пользуются в ВСУ: волонтер показал фото уникального военного изобретения
14:25
Российский топ-чиновник засветился на оккупированном Донбассе: фото
14:23
​Во Львове нашлись похитители "перчатки Таноса": фото и интересные детали
14:09
Ляшко призвал парламент и общество не допустить раскола Православной Церкви Украины: видео
14:07
Украинка уступила в ярком матче на престижном теннисном турнире
14:07
Выступление Мадонны на Евровидении-2019 оказалось под угрозой срыва
13:59
Зидан определился с судьбой украинского голкипера в "Реале"
13:56
Главе комитета Американской торговой палаты запретили покидать Украину по иску банка
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Уже пользуются в ВСУ: волонтер показал фото уникального военного изобретения

вторник, 14 мая 2019, 14:36
переглянути новину українською

В сети показали фото и рассказали про уникальную разработку, которая предназначена для подсвечивания в вечернее и ночное время суток шкал прицелов в минометах, буссолях и АГС.

Об этом сообщает волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

По его словам, такую разработку ВСУ заказывают у производителя и она поступает в войска через 1,5-2,5 месяца. Но, отметил Мысягин, уникальность этого прибора заставляет набираться терпения и ждать, когда будет готово. Волонтер также рассказал о ее преимуществах.

  • Установлена встроенная батарея с ресурсом работы 12-15 лет.
  • Подзаряжать не надо. Все подзарядки остались в прошлом.
  • Четыре уровня мощности подсвечивание. На любое зрение и на любое темное и ночное время суток.
  • Прекрасный уровень крепежа. Во время боя или передвижения не слетит.
  • Отключать после боя не надо. Бой или дежурство закончилось, через некоторое время она отключится сама.
  • Сам эффект подсвечивание виден только тому, кто с ней работает. Все фонарики и мобильные телефоны остались в прошлом. Это говорит о том, что она сохраняет жизни наших военных. Момент подсвечивание шкал не виден снайперам врага.
  • К минометам, буссолям, АГС и СПГ, теперь добавились и гаубицы Д-30.

"Вот поэтому несмотря на то, что долго ждать, мы потихоньку идем вперед и закрывем бригаду за бригадой, батальон за батальоном", - подчеркнул волонтер.

Как сообщал "Апостроф", в ближайшем будущем украинские военные получат в свое распоряжение новейшие дальнобойные снаряды для "Града" и "Смерча".

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дивизион российских "Искандеров" будет работать прямо по Киеву - генерал Игорь Романенко

Грозы и плюс 28: синоптики удивили погодой на неделю

Известного депутата Третьякова уличили в связях с спецслужбами РФ: что известно

Ликвидация депутатов и коралловые трамваи: самые странные петиции украинцев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: