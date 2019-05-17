Как выглядит изнутри знаменитый завод, где создают украинские самолеты-гиганты: фото и видео

Журналисты побывали в рамках пресс-тура на авиационном заводе "Антонов", который в конце мая будет отмечать свое 73-летие.

Фото и видео с предприятия опубликовал "Информатор".

На этом, основанном 31 мая 1946 года предприятии, с 1979 по 2003 год выпускался самый грузоподъемный самолет в мире Ан-124 "Руслан", а также самый большой самолет Ан-225 "Мрия". Также завод выпускал троллейбусы.

На территории предприятия журналистам показали тренажер-капсулу для пилотов, лабораторию испытаний, цех сборки самолетов и фюзеляж Ан-225 "Мрия-2".

Заслуженный летчик-испытатель СССР Валерий Мигунов заявил, что местном на тренажере недавно была запущена модуляция ситуации, идентичной катастрофе 5 мая в Шереметьево. Лаборатория испытаний — это большой цех для испытаний так называемых силовых элементов самолетов: шасси, крылья, хвостовые части и прочее.

Вице-президент производства Виталий Читак уточнил, что на территории предприятия кроме фюзеляжа Ан-225 "Мрия-2" есть готовые крылья и хвостовая часть аппарата. По его словам, чтобы полностью доукомплектовать "Мрию", требуется около 500 миллионов долларов. Читак также отметил, что у завода нет ни одного заказа от государства, и администрация находится в поиске инвесторов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились разработки новых парашютных грузовых систем для самолетов ВСУ, изготовленных на киевском научно-производственном предприятии "Авиационные системы Украины".