​Где в Украине самые хорошие и плохие дороги: опубликованы инфографики

По состоянию на конец 2018 года в ремонте нуждались около 14 тысяч км дорог государственного значения.

Об этом пишет "Дело" со ссылкой на данные "Укравтодора".

Так, по данным ведомства, в капитальном ремонте нуждались около 5,9 тысяч км, а в текущем - около 8,1 тысяч км.

В службе отмечают, что в первую очередь нуждаются в ремонте такие трассы, как Н-14 Александровка - Николаев, Н-11 Днепр - Николаев, Н-09 Мукачево - Львов, Н-08 Борисполь - Запорожье.

Дороги государственного значения, требующие первоочередного ремонта:

Александровка-Николаев на участке от границы Кировоградской области до Николаева;

Днепр-Николаев (через Кривой Рог) от Кривого Рога до г. Казанка (Николаевская обл.);

Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (через Винницу) - на участке Житомир-Черняхов.

Дороги госзначения, отремонтированные в предыдущие годы:

Харьков-Ахтырка (2018 г. - 103,6 км);

Шостка-Кролевец (2017 - 14,7 км, 2018 - 18,9 км);

Одесса-Рени (на Бухарест) (2016 - 56,2 км, 2017 - 138,8 км, 2018 - 62,9 км).

Ранее "Апостроф" сообщал, что киевлян одновременно рассмешил и удивил новый способ асфальтирования дороги в Деснянском районе столицы.