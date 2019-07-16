RU  UA  EN

вторник, 16 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.80
Меню
Бизнес

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

16 июля

22:19
ГПУ вызвала Портнова на допрос по убийствам на Майдане, тот ответил
21:55
У Тимошенко обвинили Порошенко в подготовке фальсификаций
21:48
Покушение "украинцев" на топ-чиновника Италии оказалось фейком: ему припомнили Путина
21:31
Не лучше Гитлера: КСУ вынес суровый вердикт коммунизму
21:26
Еврокомиссию возглавила политик, выступающий против дружбы ЕС с Путиным
21:06
В Херсоне кандидаты в нардепы устроят "президентские" дебаты: дата и время
21:00
Кто пройдет в новую Раду: эксперт рассказал о жаркой битве "лузеров"
20:59
Зеленский провел переговоры с Меркель: о чем говорили
20:39
Это вам не шоу Скабеевой: что Украина и Россия заявили на совбезе ООН по языковому закону
20:31
Голос не проходит в Раду: полиция нашла "обидчика" Вакарчука в партии Порошенко
20:25
Тимошенко пообещала защитить людей и помочь новой сделать не сделать ошибки
19:59
Россия приготовила Украине ловушку с моряками: Климкин озвучил детали
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Где в Украине самые хорошие и плохие дороги: опубликованы инфографики

вторник, 16 июля 2019, 16:41
переглянути новину українською

По состоянию на конец 2018 года в ремонте нуждались около 14 тысяч км дорог государственного значения.

Об этом пишет "Дело" со ссылкой на данные "Укравтодора".

Так, по данным ведомства, в капитальном ремонте нуждались около 5,9 тысяч км, а в текущем - около 8,1 тысяч км.

В службе отмечают, что в первую очередь нуждаются в ремонте такие трассы, как Н-14 Александровка - Николаев, Н-11 Днепр - Николаев, Н-09 Мукачево - Львов, Н-08 Борисполь - Запорожье.

Дороги государственного значения, требующие первоочередного ремонта:

  • Александровка-Николаев на участке от границы Кировоградской области до Николаева;
  • Днепр-Николаев (через Кривой Рог) от Кривого Рога до г. Казанка (Николаевская обл.);
  • Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (через Винницу) - на участке Житомир-Черняхов.

Дороги госзначения, отремонтированные в предыдущие годы:

  • Харьков-Ахтырка (2018 г. - 103,6 км);
  • Шостка-Кролевец (2017 - 14,7 км, 2018 - 18,9 км);
  • Одесса-Рени (на Бухарест) (2016 - 56,2 км, 2017 - 138,8 км, 2018 - 62,9 км).

Ранее "Апостроф" сообщал, что киевлян одновременно рассмешил и удивил новый способ асфальтирования дороги в Деснянском районе столицы.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тарифы во вред: как "Укрзализныця" сама себе роет яму

Целью государства должно быть не наказание виновников ДТП, а другое – советник министра о безопасности на дорогах

Невзаимовыгодное партнерство, или для кого зарабатывает аэропорт "Киев" (Жуляны)

Дилерство по-украински

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: