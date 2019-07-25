В России после мощного ливня обрушился мост: впечатляющие фото и видео

В Сочи (Россия) прошел мощный ливень, в результате чего обрушился мост.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Говорит Москва".

"В Сочи сейчас так. Участок главной прибрежной трассы обрушился после ливня. Людей на мосту не было, информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Москвы под гимн России рухнул мост с людьми. Как отмечается, пострадали пять человек. В общей сложности, за помощью обратились 13 человек, тяжелых травм никто из них не получил.

Также в России рухнул новый мост, открытие которого было запланировано на начало года.

Кроме того, Керченский мост представляет собой печальное зрелище, напоминая не переправу, а забор из частокола.