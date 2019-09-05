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​У Tesla появился конкурент: опубликованы первые фото и видео электрокара Porsche Taycan

четверг, 05 сентября 2019, 11:45
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Немецкая автомобильная компания Porsche представила первый в своей истории электрокар - Taycan.

Об этом сообщает Autonews.

Серийный Porsche Taycan практически идентичен концепту Mission E, который был показан в 2016 году на мотор-шоу в Париже.

По словам разработчиков, Taycan стал первым в мире серийным электрокаром с бортовой системой на 800 вольт. Остальные подобные автомобили используют 400-вольтовую схему.

Новинка имеет два электромотора, по одному на каждой оси. Это обеспечивает полный привод автомобиля. Также авто оснащено 2-ступенчатой коробкой передач, первая из которых служит для разгона седана, а вторая “длинная” передача служит для “сохранения резервов мощности”.

Porsche Taycan представлен в двух топовых модификациях Turbo и Turbo S. Второй из них способен разгоняться до “сотни” за 2,8 секунды. Запас хода – 450 километров. Максимальная скорость обеих модификаций 260 км в час.

Специальная система быстрой подзарядки всего за 5 минут позволяет накопить достаточное количество энергии, чтобы проехать до 100 километров. С 5% до 80% при идеальных условиях запас батарей емкостью 93,4 кВт-ч можно пополнить за 22,5 минуты.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, на котором видно, как элитный автомобиль марки Porsche Cayenne буквально провалился в лужу. Машина "нырнула" в воду с капотом.

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