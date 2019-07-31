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Потоп в Киеве: сети впечатлило видео, как Porsche Cayenne "ныряет" в воду

среда, 31 июля 2019, 14:10
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В сети показали последствия ливня в Киеве, который прошел во вторник, 30 июля.

Об этом сообщает ресурс "Киев Автомобильный".

"Вчера в Киеве местами прошел хороший дождь. На Татарской все было стабильно!", - написали в интернете и опубликовали видео.

На записи видно, что одну из дорог сильно затопило. Человек, который переходил улицу, зашел в воду по пояс. Также сняли, как элитный автомобиль марки Porsche Cayenne буквально провалился в лужу. Машина "нырнула" в воду с капотом. В конце видео показано, что автомобиль вероятно заглох.

Пользователи сети прокомментировали потоп в столице и инцидент с машиной.

Напомним, 29 и 30 июля в Киеве бушевала непогода - гроза с проливным дождем и сальный ветер.

Как сообщал "Апостроф", в течение 9-10 июня из-за обильных осадков жители Тальновщины Черкасской области остались без дорог, света, мобильной связи и собственного двора.

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