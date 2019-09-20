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​Зеленский объявил решение по "евробляхам"

пятница, 20 сентября 2019, 17:49
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий льготный период, в течение которого владельцев нерастаможенных авто, которые находятся в Украине с нарушениями, не будут штрафовать.

Об этом говорится в карте прохождения документа на сайте Верховной Рады.

Этим законом продолжительность такого льготного периода продлевается на 90 дней, до конца ноября 2019 года.

12 сентября Рада приняла закон, который переносит введение штрафов за нарушение таможенного режима пребывания машин с иностранной регистрацией в Украине. За него проголосовало 284 депутата.

Отметим, что предыдущий период освобождения от штрафов продолжался до 22 августа. Тогда вступили в силу следующие штрафные санкции:

Как сообщал “Апостроф”, с 22 августа вступили в силу штрафные санкции для владельцев автомобилей на еврономерах. За этот период были оштрафованы 243 водителя.

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