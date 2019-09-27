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​У Зеленского выступили с интересной инициативой по "евробляхам"

пятница, 27 сентября 2019, 17:29
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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий выступает за упрощение процедуры растаможивания подержанных авто с иностранной регистрацией.

Об этом он рассказал в интервью "Экономической правде".

В частности он не исключает возможности отмены возрастного коэффициента для автомобилей “ с пробегом”.

“Мы готовы на любые вещи. Я вообще предлагаю, чтобы ввести, как в Грузии, доллар, два, или три с "кубика". Как вариант звучал ввести коэффициент на марку, и все. Тогда будет простая формула, никогда не будет спекуляций, что и машина в худшем состоянии, и в дешевом состоянии”, - сказал Криклий, отвечая на вопрос о возможности отмены правительством возрастного коэффициента для подержанных авто по требованию общественных активистов.

По его словам, такое решение упростит администрирование налогов и будет удобным для населения.

Как сообщал “Апостроф”, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий льготный период, в течение которого владельцев нерастаможенных авто, которые находятся в Украине с нарушениями, не будут штрафовать.

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