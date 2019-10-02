​В Кабмине приняли новое решение по "евробляхам": будут ли штрафы

За нарушение условий таможенного ввоза автомобилей на иностранной регистрации не будут применяться штрафные санкции. Такое решение Кабинет министров Украины принял на заседании правительства 2 октября.

Об этом во время брифинга по итогам заседания сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает "Громадское".

"Мы сегодня приняли решение, что до момента, пока мы не найдем адекватное решение как выйти из этой ситуации, мы предоставляем распоряжение органам полиции не применять штрафные санкции", - рассказал он.

Как сообщал "Апостроф", владельцы машин на еврономерах в среду, 2 октября, проводят акцию протеста под стенами Верховной Рады. Главная цель, заявленная организаторами, - принятие нового закона о доступной растаможке до конца октября 2019 года.