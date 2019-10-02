​"Евробляхеры" протестуют у стен Рады, выдвинув серьезные требования: фото и видео

Владельцы машин на еврономерах в среду, 2 октября, проводят акцию протеста под стенами Верховной Рады.
Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".
Главная цель, заявленная организаторами - принятие нового закона о доступной растаможке до конца октября 2019 года.
Среди требований:
- отмена акциза;
- введение справедливой ставки;
- обеспечение честной оценки стоимости авто;
- разрешение растамаживать микроавтобусы, автобусы и грузовики, выпущенные до 2010 года;
- ввод обязательного техосмотра;
- предоставление льгот инвалидам, ветеранам и многодетным.
Кроме того протестующие требуют отстранения от занимаемой должности главы таможни Максима Нефедова, а также его помощников - Назаренко и Власова.
Как сообщал “Апостроф”, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий выступает за упрощение процедуры растаможивания подержанных авто с иностранной регистрацией.