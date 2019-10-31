Под Киевом на ходу загорелся поезд с людьми: очевидец снял жуткое видео

Чрезвычайное происшествие случилось во время очередного рейса дизель-поезда Житомир-Коростень в четверг, 31 октября.

Видео загоревшегося на ходу пассажирского поезда было опубликовано на странице dtp.ua в Instagram.

"Дизель" начал гореть на ходу. Аварийная остановка, эвакуация пассажиров. Подробности неизвестны”, - сказано в тексте сообщения.





На видеокадрах видно, как из одного из вагонов вырывается вверх сноп искр и пламени, паники среди пассажиров не наблюдалось.

В комментариях к этой информации указано, что пострадавших вследствие инцидента не было, но официально это пока не подтверждено.

Как сообщал Апостроф, ранее в Одессе около железнодорожной станции "Одесса-Восточная" было обнаружено обгоревшее до неузнаваемости тело.