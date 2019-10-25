Изуродован до неузнаваемости: в Одессе обнаружили жуткую находку возле железной дороги

В Одессе около железнодорожной станции "Одесса-Восточная" обнаружили обгоревшее до неузнаваемости тело.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Факты".

На обугленное тело человека наткнулся работник железнодорожной станции. О ЧП он сразу сообщил в полицию.

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели человека и личность - пока о нем ничего неизвестно. Готовится расследование дела об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, 30 сентября в Киеве между станцией метро Берестейская и парком Нивки на железнодорожных путях было обнаружено тело 28-летнего парня.

Как сообщал "Апостроф", в Фастовском районе Киевской области возле железнодорожной станции "Кожанка" поезд сбил 60-летнего мужчину, он скончался в больнице.