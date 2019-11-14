Участники рынка грузоперевозок раскритиковали очередной проект "Укрзализныци"

Проект об автоматической индексации тарифов на грузовые перевозки "Укрзализныци" является очередной монопольной инициативой перевозчика и ударит не только по украинским предприятиям, но и по всей отрасли, которая будет терять клиентов.

Об этом в ходе круглого стола в ИА УНИАН заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, передает корреспондент "Апострофа".

По его мнению, такая инициатива противоречит видению правительства и президента Владимира Зеленского относительно работы железнодорожного перевозчика. Введение новой системы тарификации он считает бессмысленным в период подготовки к реформам в "Укрзализныце", поскольку после завершения изменений тарифы будут полностью пересчитаны, при этом клиенты перевозчика видят возможности для их снижения на 10%. Также эксперт указал на проблему непрозрачности затрат перевозчика, что оставляет пространство для коррупции.

"Автоматическая индексация на данном этапе невозможна. Она противоречит на сегодня действующему законодательству, операционная эффективность не позволяет говорить, что затраты "Укрзализныци" оптимальны, и их нельзя оптимизировать. Индексировать тарифы на какой-то процент каждый квартал, мы считаем, невозможно. Указ президента и заявления министра говорят, что "Укрзализныця" находится в стадии реформирования, которое предполагает разделение деятельности, чтобы были рыночные цены. А сегодня мы видим монопольное регулирование во всех сегментах, которое еще и будет индексироваться", - заявил эксперт.

В свою очередь, президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков пояснил действие автоматической индексации тарифов от "Укрзализныци" в рамках опубликованного в открытом доступе проекта. По его мнению, после принятия такой инициативы, интересы игроков рынка – клиентов перевозчика, перестанут учитываться в вопросе формирования тарифа вовсе, а "Укрзализныця" фактически закроет доступ к отчетности о своей прибыли, получаемой от клиентов.

"Автоматической индексацией они хотят часть тарифа – индекс промышленных цен - устанавливать автоматом, а сверх этого – то, что они называют инвестиционной составляющей, и она может быть в десятки раз больше постоянной составляющей. Для нас это огромные риски. "Укрзализныця" и раньше непрозрачно формировала тарифы - мы не знали, куда деньги тратятся. А после этого часть тарифа будет повышаться автоматом, а по части будут вестись переговоры с органами власти… Вопрос индексации можно рассматривать, когда мы придем к рыночным, обоснованным ценам", - заметил он.

В ходе круглого стола был подписан документ-обращение к министру инфраструктуры Владиславу Криклию с просьбой заблокировать инициативу об автоматической индексации и встретиться с участниками рынка и руководством "Укрзализныци" для обсуждения дальнейших шагов в железнодорожной отрасли.

Ранее "Апостроф" в своем материале "Убить дракона: как спасти железные дороги Украины" исследовал инициативу правительства о реструктуризации и разделении "Укрзализныци" на три компании.