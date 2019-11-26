Это полное дно: сеть ужаснуло видео "сюрприза" для пассажиров от "Укрзализныци"

Поезд "Харьков-Одесса" оккупировали полчища тараканов.
Об этом свидетельствует видео, размещенное пассажиркой поезда в Facebook-группе "Черный список Одесса".
Публикация вызвала волну иронии и негодования.
"Это полное дно... просто обидно, что все, кто стоит в главе, нас за людей не считают. Скоро будет, как в Индии", - пишет пользователь интернет Ирина Богоденко.
"Может они (тараканы, - "Апостроф") в гости едут? Не бежать же им из Харькова", - иронизирует подписчик группы Макс.
"Фу! Это самое противное видео, которое я видела о поездах. Дно", - возмутилась подписчица Татьяна Раева.
Как сообщал "Апостроф", ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство против бывшего чиновника одного из региональных филиалов "Укрзализныци" Алексея Кривопишина, которого подозревают в хищении средств на сумму в 50 млн гривен.