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В аэропорту Харькова возникли проблемы из-за тумана: обновленное расписание рейсов

четверг, 28 ноября 2019, 18:15
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28 ноября туманная погода повлекла отмену и задержку ряда рейсов в расписании Международного аэропорта "Харьков".

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Известно о задержании таких рейсов:

- Харьков-Стамбул TK 1474 (Turkish Airlines): задерживали в 12:05;

- Харьков-Стамбул PC 427 (Pegasus Airlines): задержан до 18:00;

- Харьков-Киев PS 026 (МАУ): задержан до 18:20;

- Харьков-Львов PQ 163 (SkyUp Airlines): задержан до 19:40;

- Стамбул-Харьков TK 1473 (Turkish Airlines): задерживали до 10:45;

- Киев-Харьков PS 025 (МАУ): задержан до 17:30;

- Прага-Харьков PQ 894 (SkyUp Airlines): задержан до 19:00;

- Львов-Харьков PQ 164 (SkyUp Airlines): задержан до 23:50.

Согласно сообщению, были отменены следующие рейсы:

- Харьков-Дортмунд W6 6941 (Wizz Air): отменен;

- Харьков-Варшава LO 762 (LOT): отменен;

- Варшава-Харьков LO 761 (LOT): отменен.

Как сообщал "Апостроф", 28 ноября туман стал причиной жуткого ДТП под Одессой с участием 10 автомобилей.

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