В аэропорту Харькова возникли проблемы из-за тумана: обновленное расписание рейсов

28 ноября туманная погода повлекла отмену и задержку ряда рейсов в расписании Международного аэропорта "Харьков".
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Известно о задержании таких рейсов:
- Харьков-Стамбул TK 1474 (Turkish Airlines): задерживали в 12:05;
- Харьков-Стамбул PC 427 (Pegasus Airlines): задержан до 18:00;
- Харьков-Киев PS 026 (МАУ): задержан до 18:20;
- Харьков-Львов PQ 163 (SkyUp Airlines): задержан до 19:40;
- Стамбул-Харьков TK 1473 (Turkish Airlines): задерживали до 10:45;
- Киев-Харьков PS 025 (МАУ): задержан до 17:30;
- Прага-Харьков PQ 894 (SkyUp Airlines): задержан до 19:00;
- Львов-Харьков PQ 164 (SkyUp Airlines): задержан до 23:50.
Согласно сообщению, были отменены следующие рейсы:
- Харьков-Дортмунд W6 6941 (Wizz Air): отменен;
- Харьков-Варшава LO 762 (LOT): отменен;
- Варшава-Харьков LO 761 (LOT): отменен.
Как сообщал "Апостроф", 28 ноября туман стал причиной жуткого ДТП под Одессой с участием 10 автомобилей.