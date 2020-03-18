RU  UA  EN

среда, 18 марта
  • НБУ:USD 27.30
  • НБУ:EUR 29.50
НБУ:USD  27.30
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

18 марта

10:31
Умер номинант на "Оскар", сыгравший в сериале "Техасский рейнджер" Lime
10:15
Не можем экономить на гражданах: Тимошенко призвала власть реструктурировать госдолг
10:05
Экс-холостяк Никита Добрынин с невестой находятся на самоизоляции после поездки в Америку Lime
08:24
Готовим дома вареники с творогом: пошаговый рецепт и советы приготовления Lime
00:32
Украинский телеканал оскандалился во время обращения Зеленского по коронавирусу: видео

17 марта

20:01
Райан Рейнольдс передал $1 млн больным коронавирусом и не упустил возможности потроллить Хью Джекмана Lime
19:03
Прошлый век: 10 когда-то модных вещей, которые сегодня вызовут лишь неловкость Lime
18:23
Накануне 50-летия Ирина Билык украсила обложку известного глянца - компанию ей составил маленький сын Lime
17:12
Актриса Ольга Куриленко ответила на расспросы фанов о ее заболевании коронавирусом Lime
16:10
Алла Костромичева не смогла вернуться в Украину до закрытия границ и попросила о помощи Lime
15:42
10 музеев мира, которые можно посетить виртуально пока вы на карантине Lime
14:40
Крупное оборонное предприятие на грани закрытия из-за давления госорганов: названы причины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Киев стоит в пробках: карта районов

среда, 18 марта 2020, 10:40
переглянути новину українською

18 марта, пока украинцы не соблюдают карантинных правил при передвижении в общественном транспорте, то другие создают пробки в Киеве, выезжая на собственных авто.

Масштабные заторы видны на онлайн-карте столицы.

В Оболонском районе из-за ремонта дороги наблюдается скопление авто. Там медленно движется транспорт около ТРЦ "Блокбастер".

Традиционно пробки остаются в центре города. Особенно они сковали улицу Набережно-Крещатицкая и проспект Победы.

Также заторы на Окружной. А в Соломенском районе стоит проспект Лобановского.

Отметим, 17 марта прекратили свою работу метрополитены Киева, Харькова и Днепра. Это связано с распространением смертельного коронавируса.

Однако ветки столичного метрополитена продублировали маршруты общественного транспорта.

Как сообщал "Апостроф", в то время как в Украине ввели штрафы более 1200 долларов за нарушение карантина из-за пандемии коронавируса, то в некоторый странах штрафуют на миллион долларов.

Фотогалереи

Все
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева

Читайте также

Киевляне и коронавирус: что можно делать при тотальном запрете

Станет лучше, но есть нюансы: как запускают 4G в столичном метро

Медицина в коме: как разваливаются исторические больницы Киева

Киевский торт: как Ермак и Кличко "нарезали" столицу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: