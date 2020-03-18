Киев стоит в пробках: карта районов

18 марта, пока украинцы не соблюдают карантинных правил при передвижении в общественном транспорте, то другие создают пробки в Киеве, выезжая на собственных авто.

Масштабные заторы видны на онлайн-карте столицы.

В Оболонском районе из-за ремонта дороги наблюдается скопление авто. Там медленно движется транспорт около ТРЦ "Блокбастер".

Традиционно пробки остаются в центре города. Особенно они сковали улицу Набережно-Крещатицкая и проспект Победы.

Также заторы на Окружной. А в Соломенском районе стоит проспект Лобановского.

Отметим, 17 марта прекратили свою работу метрополитены Киева, Харькова и Днепра. Это связано с распространением смертельного коронавируса.

Однако ветки столичного метрополитена продублировали маршруты общественного транспорта.

Как сообщал "Апостроф", в то время как в Украине ввели штрафы более 1200 долларов за нарушение карантина из-за пандемии коронавируса, то в некоторый странах штрафуют на миллион долларов.