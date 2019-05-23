​Коломойский озвучил свои планы на ПриватБанк

Олигарх Игорь Коломойский снова планирует стать совладельцем ПриватБанка, или же вернуть часть денег, которые были вложены им на момент национализации банка.

Об этом он рассказал в интервью проекту "Четко интервью" на "Украинской правде".

На вопрос, собирается Коломойский возвращать себе сам банк, или вложенные в финучреждение средства, он выделил два возможных варианта

Олигарх убежден, что государство может ему вернуть уставный капитал. Чтобы доказать, что этот капитал был, по его мнению, нужно, чтобы суд это доказал. Для этого может быть назначена правительственная комиссия или независимые аудиторы, которые и должны определить, что в банке был капитал, "который умножили на ноль или даже сделали негативным".

Коломойский предположил, что в Нацбанке тогда "да поменяли правила бухгалтерского учета или учета капитала, нормативов", что его капитал стал отрицательным.

"Таким образом они сказали, что там есть на 170 млрд кредитов, у которых нет залогов, ни того, этого, обеспечения, поэтому, извините, капитал у вас отрицательный", - рассказал олигарх.

По его словам, на основании этого и была проведена национализация банка.

"Но в основе лежит вопрос проверки и их отчета, он неплатежеспособный", - подчеркнул олигарх.

В случае же, если будет признано, что это было незаконно, то надо восстановить капитал в банке.

"Надо восстановить мой капитал в этом банке. Сказать, что у меня там есть 50 или 60 млрд. Но они не у меня в кармане, они находятся в банке", - пояснил Коломойский.

С другой стороны, рассуждает Коломойский, за последние три года после национализации банка, произошло много изменений.

"Состоялись события, которые мы уже не можем отменить или можем отменить, но тогда это чревато нестабильностью и возможным финансовым коллапсом и для самого банка. И в какой-то степени для банковского рынка", - отметил он.

И подчеркнул, что "мы все не хотим этого", потому что за эти 3 года после национализации были привлечены новые вкладчики, выдали новые активы, кредиты. В то же время, это все покрывается капиталом, внесла государство, отметил Коломойский.

"Мы не знаем, внесла она 150-160 млрд? Например, если они внесли столько денег и их нельзя оттуда убрать, то у меня есть вариант - зачислите мне мои 50 млрд, у вас там 160 млрд - дайте мне на них акции. будем считать, что общий капитал 200 или 210 млрд. Отдайте мне проценты и разойдемся, будем вместе сосуществовать и управлять банком дальше ", - сказал олигарх.

На вопрос, рассматривает Коломойский возможность того, что он станет совладельцем банка, он ответил, что такой вариант рассматривался.

"Этот вариант рассматривался до того, как они пошли по такому тяжелом пути, когда они решили все умножить на ноль", - резюмировал он.

Как сообщал "Апостроф", олигарх Игорь Коломойский заявил, что является "консультантом" "партии мэров", о создании которой ранее сообщили глава Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов.