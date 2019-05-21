Нацбанк окончательно выиграл суд на 2 млрд у Коломойского

НБУ и ПриватБанк выиграли у связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским компаний суды, через которые они хотели снять с себя обязательства по кредитам рефинансирования.

Об этом сообщает издание "Новое время".

Так, Национальный банк и ПриватБанк выиграли судебное дело по искам Никопольского ферросплавного завода и кипрской компании "Тровелко Холдингз Лимитид", которые требовали через суд освободить их от обязательств на суммы 2,6 миллиарда гривен и 143 миллиона гривен соответственно по рефинансированию, которые НБУ выдал ПриватБанку.

"14 мая 2019 года Большая Палата Верховного Суда поставила точку в делах №№ 910/16 744/17, 910/16 979/17 по искам имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами ПриватБанка, по кредитам рефинансирования, к НБУ и ПриватБанку про обязательства регулятора списать средства с корреспондентских счетов банка для погашения задолженности за рефинансированием и обязательствам ПриватБанка погасить задолженность перед НБУ", - сообщил юрист Нацбанка.

В то же время "Тровелко Холдингз Лимитед" в качестве обеспечения долгов ПриватБанка по рефинансированию передало в ипотеку для НБУ недвижимость стоимостью 143,3 млн гривен.

Целью указанных исков, которых всего было подано около 30, является освобождение от ответственности не только юрлиц, связанных с бывшими владельцами банка, которые передали принадлежащее им имущество в залог НБУ, но и финансового поручителя - Коломойского. Указанная категория дел рассматривалась судами всех инстанций начиная с 2017 года.

"Отметим, что Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд сначала удовлетворяли все подобные иски и только после того, как Кассационный суд в составе Верховного Суда выразил правовую позицию в поддержку НБУ и ПриватБанка и отменил предыдущие судебные решения, Северный апелляционный хозяйственный суд также стал на сторону регулятора", - отметили юристы НБУ.

После этого имущественные поручители, учитывая правовые позиции апелляционного и кассационного судов, попытались обжаловать соответствующие решение, обратившись в Большую Палату Верховного Суда.

"Однако и Большая Палата поддержала НБУ и ПриватБанк, отказав в удовлетворении кассационных жалоб имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами банка. Учитывая положения хозяйственного процессуального законодательства, правовые позиции Верховного Суда являются обязательными для судов всех инстанций в подобных спорах", - добавили юристы.

Как сообщал "Апостроф", олигарх Игорь Коломойский планирует ближайшие пять лет жить в Украине.