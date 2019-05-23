Какую партию поддержит Коломойский на выборах в Раду: появился ответ

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что является "консультантом" "партии мэров", о создании которой ранее сообщили глава Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Об этом он рассказал в интервью проекту "Четко интервью" на "Украинской правде".

Коломойский рассказал, что после возвращении в Украину встречался с лидером партии "Возрождение" Виталием Хомутынником и бизнесменом Павлом Фуксом.

"У нас есть общие вопросы. Есть коммерческие вопросы, есть политические. Слышали, объявили о том, что новый политический проект создается?... Это будет всеукраинский проект. Партия, в которой будут представлены большое количество мэров...", - сказал Коломойский.

На уточняющий вопрос о его отношении к этой партии, Коломойский отметил "консультативная, конечно".

По словам Коломойского, он симпатизирует партии "Возрождение", но она себя "исчерпала". Поэтому в новый всеукраинский проект войдут "Возрождение", часть "Воля народа" и партия мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам".

На вопрос о финансировании, Коломойский отметил, что этому проекту "деньгами и не надо помогать".

"Там все состоятельные товарищи", - добавил Коломойский.

Как сообщал "Апостроф", Коломойский заявил, что "смертельный удар" по президентству Петра Порошенко нанесло расследование журналиста Дениса Бигус в программе "Наши деньги" о коррупции в Минобороны.