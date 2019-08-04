В Киеве отчитались о значительном повышении зарплат: названы цифры

Среднемесячная заработная плата в Киеве превысила показатели 2018 года на 18 процентов и составляет 15 183 гривны.

Об этом заявила директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.

"По последним статистическим данным, среднемесячная заработная плата в городе Киеве составляет 15 183 грн, что на 18% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем, до 6,7% сократился уровень безработицы", - отметила она.

Мельник также сообщила, что оборот розничной торговли вырос на 14,4%, а экспорт и импорт товаров - на 21,4% и 11,6% соответственно.

Кроме этого, за первое полугодие 2019 года на 19,5% увеличился объем строительных работ в столице.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2019 года выросла по сравнению с июнем прошлого года на 18% - до 10 783 грн.