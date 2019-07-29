Украинцам в июле пересчитают зарплаты: кому повезет

В июле 2019 года должны проиндексировать зарплаты украинцам, чья заработная плата в последний раз повышалась в январе текущего года или раньше.

Об этом сообщают "Finance.ua".

Как отмечается, зарплату работников в июле 2019 необходимо индексировать, руководствуясь нормами пункта 5 Порядка проведения индексации денежных доходов населения, утвержденного постановлением КМУ от 17.07.2003 г. №1078.

При этом оплата труда индексируется в границах прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В июле 2019 года индексации подвергается оплата труда в пределах 2007 гривен.

Таким образом, право на нынешнюю индексацию имеют те работники, у которых последнее повышение должностных окладов произошло в января 2019 года на сумму 62,22 грн (2007 гривен Х 3,1%). Также право на текущую индексацию имеют и те работники, у которых повышение произошло в декабре 2018 и ранее.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в команде президента Украины Владимира Зеленского вспомнили о заявлениях об учительской зарплате в 4000 долларов и признали, что на данный момент они невыполнимы.