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​В Украине выросли зарплаты: появились цифры

вторник, 30 июля 2019, 17:12
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Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2019 года выросла по сравнению с июнем прошлого года на 18% - до 10 783 грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что по сравнению с маем, размер средней номинальной заработной платы в июне увеличился на 5,3%.

Индекс реальной заработной платы в июне 2019 года по сравнению с маем 2019 года составил 105,8%, а относительно июня 2018 - 108,1%.

Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июне 2019 составила 10783 грн, что в 2,6 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).

Как сообщал “Апостроф”, ранее украинские эксперты сравнили зарплаты украинцев с оплатой труда европейцев.

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