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Дело "Роттердам+" о хищениях на миллиарды: появилось важное заявление о подозреваемых

четверг, 08 августа 2019, 14:46
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В четверг, 8 августа, детективы Национального агентства по борьбе с коррупцией (НАБУ) сообщили шести лицам, причастным к так называемой формуле "Роттердам+", о подозрении в коррупционных действиях на общую сумму ущерба в почти 19 миллиардов гривен.

Об этом говорится в соответствующем заявлении пресс-службы НАБУ.

В частности, речь идет о чиновниках Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ). О подозрениях сообщили бывшему главе Нацкомиссии, начальнику отдела, руководителю управления и нынешнему директору ГП "Оператор рынка" (также бывшему члену НКРЕКУ).

Также подозреваются заместитель коммерческого директора одной из частных компаний группы – ключевого оператора рынка теплогенерации Украины и директору департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести человек квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление служебным положением"). Представителям частных компаний инкриминируют пособничество.Одного из подозреваемых - экс-члена НКРЕКУ - задержали. Местонахождение еще четырех - экс-главы НКРЕКУ и топ-менеджеров группы компаний пока неизвестно. Поэтому им сообщено о подозрении в порядке ст. 278, ст. 135 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЕКУ, чтобы оно включило в тариф на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не проводились, а именно - расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украине из портов в Европе. В марте 2016 НКРЕКУ указанное предложение приняла, предусмотрев указанные несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитывался тариф для всей тепловой генерации. Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электрической энергии и, как следствие, росту тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей. В результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.

Следствие собрало доказательства того, что в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 годов было нанесено 18,87 млрд грн убытков, из которых 14,3 млрд грн получили частные компании – инициаторы введения "Роттердам+".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус заявил о завершении периода действия формулы ценообразования “Роттердам+” в Украине.

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