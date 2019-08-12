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У топ-чиновника Украины нашли "потерянные" миллионы

понедельник, 12 августа 2019, 16:58
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Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило недостоверные данные в декларациях председателя Национального банка Якова Смолия.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"По результатам проверки деклараций Якова Смолия за 2015, 2016 и 2017 годы было установлено, что чиновник указал недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения в собственность доли трех нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав. Кроме того, не отразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, и средствах, размещенных им и женой на банковских счетах", - рассказали в ведомстве.

По данным НАПК, "общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы составляет более 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и более 3,2 млн грн соответственно".

Напомним, Яков Смолий занимает должность главы Нацбанка с 15 марта 2018 года. До этого он почти год был и.о. главы НБУ.

Как сообщал "Апостроф", 8 августа детективы Национального агентства по борьбе с коррупцией (НАБУ) сообщили шести лицам, причастным к так называемой формуле "Роттердам+", о подозрении в коррупционных действиях на общую сумму ущерба в почти 19 миллиардов гривен.

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