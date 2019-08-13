Трамп сделал громкое заявление о выходе США из ВТО: что происходит

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если это потребуется.

Об этом сообщает издание "РИА Новости".

По его словам, правила ВТО лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения. Также он привел пример - Китай. Как подчеркнул Трамп, промышленность этой страны стала резко расти после вступления в организацию. А Вашингтон и Пекин фактически находятся в состоянии торговой войны.

Напомним, Трамп не в первый раз говорит о возможном выходе страны из ВТО. В июле он потребовал реформировать организацию, а также отказался признавать экономики некоторых стран развивающимися. Таким образом, глава Белого дома стремится снизить торговый дефицит США в отношении других стран, который превышает 600 миллиардов долларов в год.

Как сообщал "Апостроф", Украина проиграла спор с Россией о их запрете транзита товаров на рынки Средней Азии через свою территорию.