RU  UA

среда, 14 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.15
Меню

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 августа

14:45
Под Киевом поймали банду вооруженных грабителей: опубликованы фото
14:40
Адаптация классики: вышел трейлер фильма “Маленькие женщины” с Эммой Уотсон и Мерил Стрип
14:26
Где смотреть онлайн АЗ Алкмар - Мариуполь: расписание трансляций
14:23
В Украине изменили порядок выплаты жилищных субсидий: документ
14:19
В Украине появится полный список с важными данными про ветеранов войны
14:07
В "Динамо" уволили тренера после провала в Лиге чемпионов
13:59
Украина выиграла важный тендер на поставку самолетов в Америку: первые подробности
13:53
Мы посмотрели "Однажды в Голливуде", и вот что нужно знать о фильме Тарантино заранее: без спойлеров
13:50
Истерия продолжается: в Украине жестко ответили на новые фантазии оккупантов про Днепр
13:40
Где смотреть онлайн Заря - ЦСКА: расписание трансляций
13:22
Стало известно о многомиллионных долгах покойного солиста The Prodigy
13:20
Порошенко обвинил команду Зеленского в еще одном выстреле в спину армии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Трамп сделал громкое заявление о выходе США из ВТО: что происходит

вторник, 13 августа 2019, 23:30
переглянути новину українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если это потребуется.

Об этом сообщает издание "РИА Новости".

По его словам, правила ВТО лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения. Также он привел пример - Китай. Как подчеркнул Трамп, промышленность этой страны стала резко расти после вступления в организацию. А Вашингтон и Пекин фактически находятся в состоянии торговой войны.

Напомним, Трамп не в первый раз говорит о возможном выходе страны из ВТО. В июле он потребовал реформировать организацию, а также отказался признавать экономики некоторых стран развивающимися. Таким образом, глава Белого дома стремится снизить торговый дефицит США в отношении других стран, который превышает 600 миллиардов долларов в год.

Как сообщал "Апостроф", Украина проиграла спор с Россией о их запрете транзита товаров на рынки Средней Азии через свою территорию.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Большая битва систем нагревания табака: IQOS Jouz и glo. Кто победит?

Вольному воля: грозят ли украинцам массовые увольнения по новому КЗоТу

Облигации госзайма vs депозиты: эксперт фондового рынка о выгодах инвестирования

Кодекс забытых предков: как в Украине изменят законо­дательство о труде

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: