Кабмин вступил в конфликт с человеком Зеленского из-за финансирования городов

Кабинет Министров на заседании 14 августа поручил Минфину и Минрегиону обеспечить финансирование программ и проектов развития регионов.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Кабинет Министров поручил Министерству финансов и Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ обеспечить, начиная с августа текущего года, финансирование программ и проектов развития регионов, особенно малых городов и общин, которые осуществляются за счет, в том числе, средств Государственного фонда регионального развития.

Это закреплено в протокольном поручении правительства. График финансирования должен обеспечить возможность своевременного проведения тендеров и завершения начатых проектов", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Кабмин задерживает городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие.

В сети было опубликована копия письма с подписью главы ОПУ Андрея Богдана, в котором он просит премьера Владимира Гройсмана приостановить расходы до формирования нового состава правительства.

В Офисе президента журналистам ответили, что временное приостановление финансирования решений Кабмина сделано с целью проверки эффективности использования бюджетных средств, запланированных на предусмотренные распоряжениями инфраструктурные проекты.

Как сообщал "Апостроф", ранее произошел громкий скандал с "увольнением" Андрея Богдана.