​Скандал с увольнением Богдана: сотрудника офиса Зеленского уличили в обмане

Заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко поймали на лжи относительно заявления об отставке его начальника Андрея Богдана.

Об этом написала в Facebook шеф-редактор "the Бабель" Катерина Коберник.

В своем недавнем интервью изданию "Лига.net" Тимошенко заявил: "Начал обрываться телефон, появилось заявление в Facebook, на некоторых сайтах. Мне начали наяривать журналисты практически всех изданий… Я зашёл и увидел эту историю на одном из новостных сайтов… Я просто всем сбрасывал и кидал в ответ это заявление, которое я сам скачал из интернета".

При этом Коберник заявила, что именно Тимошенко был первоисточником появления фото об отставке Богдана в СМИ.

"Мы публикуем скрин переписки, который опровергает его позицию по этому вопросу", - написала журналист.

Как выяснилось, новость на сайте "24 канала" появилась в 19-53, а слитое Тимошенко фото на сайте "Бабеля" опубликовано в 19-50. К тому же, на фото с "24 канала" есть водный логотип "24 канала". А на высланных Тимошенко фото его нет.

"Тимошенко в интервью "Лиге" сказал, что в ОП не смогут найти, кто слил заявление Богдана об отставке в СМИ, а сам он скачал заявление с сайта 24 канала и просто рассылал журналистам. Я не стану даже комментировать, как чиновник ОП, который курирует коммуникации со СМИ, в ответ на вопросы журналистов может отправлять фото из сайта. Это за гранью понимания. Я скажу только о фактах: theБабель опубликовал фото заявления в 19:50. В ответ на наш запрос уточнить информацию об отставке из Интерфакс, прислал нам фото Кирилл Тимошенко", - добавила Коберник.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 августа президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о заявлении на увольнение от главы ОП Андрея Богдана.