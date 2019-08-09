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​Кто из старой гвардии может попасть в "зеленый" Кабмин: источник назвал фамилию

пятница, 09 августа 2019, 11:31
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Действующий министр финансов Оксана Маркарова может остаться в составе обновленного Кабинета министров.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Еще один источник в команде президента Владимира Зеленского рассказал, кто из нынешнего состава Кабмина может перейти в новое правительство: "Наибольшие шансы у Маркаровой (Оксана Маркарова - министр финансов, - "Апостроф")".

Эту информацию изданию подтвердили и в окружении нынешнего премьера Владимира Гройсмана. Маркарова имеет хорошие отношения с МВФ, именно ее они хотят видеть в новом Кабмине.

С самой Маркаровой "Апострофу" не удалось связаться.

Детально о возможных представителях нового правительства в Украине читайте в материале "Апострофа": Без Авакова каши не сваришь: что мешает формированию нового Кабмина.

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