RU  UA

понедельник, 7 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

7 октября

16:04
Готовится к Хеллоуину: сеть взбудоражило фото авто с жутким "пассажиром" в Киеве
15:52
В Днепре мощный ливень затопил детский сад: опубликованы фото и видео
15:50
Режиссера Люка Бессона снова винят в изнасиловании актрисы фильма "Такси-5"
15:35
Совершили марш и "уничтожили" врага: появились яркие фото учений бойцов ВСУ
14:59
В Киеве внезапно выпал снег: сеть взбудоражило видео
14:40
По "Матрице" снимут два разных фильма - сценарист Зак Пенн
14:27
Катастрофа Ан-12 под Львовом: появились новые данные о состоянии пострадавших
14:24
"Запугивал" студентов масонами: в Одессе разгорелся скандал вокруг преподавателя вуза, видео
14:17
Туристы не сдаются: появилось интересное фото с пляжа в Кирилловке
14:11
Новая песня "Океана Эльзы" о войне стала саундтреком фильма "Захар Беркут": видео
14:05
Два варианта: у Зеленского рассказали, какое будущее ждет боевиков на Донбассе
14:04
Глава "Мирноградугля" Зорин оказался фигурантом уголовных дел - СМИ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стоит ли украинцам ждать серьезного повышения пенсий: озвучен прогноз

понедельник, 07 октября 2019, 13:20
переглянути новину українською
Фото: Апостроф

Вероятно, что в ближайшее время размер пенсии увеличится, но на сколько именно, остается вопросом.

Об этом сообщает "Апостроф".

Размер прожиточного минимума указали на уровне 4251 гривна. По мнению экспертов, не стоит ожидать, что пенсии сразу поднимут до этого размера. Ее повышение будет происходить поэтапно - как это делалось до сих пор, и захватит последующие годы.

По словам экономического эксперта Тараса Козака, озвученные Кабмином цифры - "это некая "хотелка" из серии "неплохо было бы так сделать". Он указал, что, если прожиточный минимум все же повысят до уровней, близких к тем, что сейчас называют в правительстве, минимальная пенсия, скорее всего, составит порядка 3000 гривен в месяц.

Такого же мнения придерживается аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко. Он подчеркнул, что в этом случае вырастет и размер максимальной пенсии, который также привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. По закону, максимальная пенсия составляет 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, соответственно, если он составит 3000 гривен, максимальная пенсия вырастет до 30 тысяч гривен. Отметим, что максимальную пенсию в стране по состоянию на середину 2018 года получали более 19 тысяч человек.

"Но реализовать это будет крайне сложно, и по факту ограничатся небольшим увеличением", - прогнозирует Максим Пархоменко.

Тарас Козак, в свою очередь, видит в этом риск так называемой уравниловки, поскольку на сегодня 3000 гривен – это более, чем средняя пенсия в Украине.

"Человек работал и платил взносы (единый социальный взнос (ЕСВ), который поступает в Пенсионный фонд), человек не работал, человек работал и не платил взносы, - все равно все будут получать 3000 гривен. А это демотивирует платить взносы – зачем платить, если пенсии все одинаковы", - подчеркнул эксперт.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Заживем как в Европе: когда пенсии в Украине будут по 4000 гривен".

Фотовзгляд

Все галереи
На Майдане прошла акция "Нет капитуляции"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Этому дам, этому не дам: как в Украине собрались продавать сельхозземли

​Конфликт интересов: о чем молчит Маркарова

Заплати и спи спокойно: как Зе-команда будет контролировать расходы украинцев

Большая битва систем нагревания табака: IQOS Jouz и glo. Кто победит?

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: