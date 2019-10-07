Стоит ли украинцам ждать серьезного повышения пенсий: озвучен прогноз

Вероятно, что в ближайшее время размер пенсии увеличится, но на сколько именно, остается вопросом.

Об этом сообщает "Апостроф".

Размер прожиточного минимума указали на уровне 4251 гривна. По мнению экспертов, не стоит ожидать, что пенсии сразу поднимут до этого размера. Ее повышение будет происходить поэтапно - как это делалось до сих пор, и захватит последующие годы.

По словам экономического эксперта Тараса Козака, озвученные Кабмином цифры - "это некая "хотелка" из серии "неплохо было бы так сделать". Он указал, что, если прожиточный минимум все же повысят до уровней, близких к тем, что сейчас называют в правительстве, минимальная пенсия, скорее всего, составит порядка 3000 гривен в месяц.

Такого же мнения придерживается аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко. Он подчеркнул, что в этом случае вырастет и размер максимальной пенсии, который также привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. По закону, максимальная пенсия составляет 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, соответственно, если он составит 3000 гривен, максимальная пенсия вырастет до 30 тысяч гривен. Отметим, что максимальную пенсию в стране по состоянию на середину 2018 года получали более 19 тысяч человек.

"Но реализовать это будет крайне сложно, и по факту ограничатся небольшим увеличением", - прогнозирует Максим Пархоменко.

Тарас Козак, в свою очередь, видит в этом риск так называемой уравниловки, поскольку на сегодня 3000 гривен – это более, чем средняя пенсия в Украине.

"Человек работал и платил взносы (единый социальный взнос (ЕСВ), который поступает в Пенсионный фонд), человек не работал, человек работал и не платил взносы, - все равно все будут получать 3000 гривен. А это демотивирует платить взносы – зачем платить, если пенсии все одинаковы", - подчеркнул эксперт.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Заживем как в Европе: когда пенсии в Украине будут по 4000 гривен".