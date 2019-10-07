Заживем как в Европе: когда пенсии в Украине будут по 4000 гривен

Новая украинская власть всерьез вознамерилась повысить в стране прожиточный минимум, так как на ту сумму, что есть сегодня, выжить невозможно в буквальном смысле слова. Правительство заявляет, что прожиточный минимум уже в 2020 году могут поднять до более чем 4000 гривен, что вдвое больше, чем сейчас. Размер прожиточного минимума, в свою очередь, имеет значение для расчетов минимальной пенсии и зарплаты, а также многих других выплат. "Апостроф" разбирался, насколько реально осуществить "хотелки" власти, и светят ли украинцам повышенные пенсии и зарплаты.

В 2020 году в Украине будет увеличен прожиточный минимум. Собственно, в этом нет никакой сенсации, так как размер прожиточного минимума систематически индексируется дважды в год – 1 июля и 1 декабря, что неизменно отражается в госбюджете. Так будет и в 2020-м. Согласно проекту государственного бюджета на будущий год (статья 7), который правительство подало в Верховную Раду 15 сентября, его размер "на одного человека в расчете на месяц" составит 2027 гривен. Маленький нюанс – именно такой размер прожиточного минимума будет установлен в соответствии с бюджетом-2019 с 1 декабря текущего года. Однако дальнейшая индексация в проекте бюджета-2020, разумеется, также предусмотрена – с 1 июля он повысится до 2118 гривен, с 1 декабря – до 2189 гривен.

Вместе с тем в проекте госбюджета на следующий год (в той же статье 7) есть интересный пункт: "Кабинету министров Украины осуществить решительные шаги по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4251 гривны с соответствующей корректировкой размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения (для этих групп размер прожиточного минимума отличается как в большую, так и в меньшую сторону, – "Апостроф")".

Для сухого по своей природе текста госбюджета этот пассаж выглядит довольно странно, даже пафосно. Хотя совершенно понятно, по какой причине он здесь появился – в начале сентября новоназначенный на то время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что одним из приоритетов его работы на посту главы правительства является существенное увеличение размера прожиточного минимума в Украине, поскольку, "на то, что сейчас называют прожиточным минимумом, выжить невозможно, а, если выжить на это невозможно, то это уже не прожиточный минимум".

База для роста

То, что параметры госбюджета на 2020 год будут пересматриваться, - далеко не секрет. Документ планируют привести в соответствие с программой действий правительства, которую Кабинет министров утвердил 29 сентября, после чего отправил для одобрения в Верховную Раду. Впрочем, текст программы оказался достаточно обтекаемым и не дает прямой ответ на вопрос, как и когда будет увеличен прожиточный минимум.

Тем не менее, власти от своих планов не отказываются. Представляя проект бюджета-2020 в парламенте 20 сентября, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что правительство будет работать над установлением "реального прожиточного минимума", при этом не назвав суммы и сроки.

В свою очередь, представитель Кабмина в Раде Ирина Верещук отметила, что премьер-министр "поставил амбициозную задачу" увеличить прожиточный минимум до 4,5 тысячи гривен, добавив, что в Минфине знают, как это сделать. Впрочем, когда это произойдет, также ею сказано не было.

Премьер-министр "поставил амбициозную задачу" увеличить прожиточный минимум до 4,5 тысячи гривен Фото: Апостроф / Александр Гончаров

4251 гривна и 4500 гривен – немного разные цифры, но, в любом случае, это почти вдвое больше сегодняшних.

По словам Верещук, правительство акцентирует внимание на показателе прожиточного минимума, поскольку именно к нему привязаны "тарифные сетки и разряды". "С увеличением прожиточного минимума растет вся база. Это - тот показатель, который является фундаментом, и тогда на него идут разные надбавки, начисления, социальные льготы, гарантии", - объяснила она.

То есть, очевидно, речь идет о неизбежном повышении, как размера минимальной зарплаты, так и всех других должностных окладов вверх по цепочке, что, по идее, приведет в целом к росту доходов украинцев.

Кстати, минималка, согласно проекту бюджета-2020, в следующем году должна вырасти до 4723 гривен (в 2019 году она составляет 4173 гривны). Останется ли она на этом уровне в окончательной редакции, или будет увеличена, также неясно.

Добавим, что к прожиточному минимуму привязана минимальная пенсия. Маленький нюанс – минимальная пенсия коррелируется с размером прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Его размер меньше прожиточного минимума для трудоспособного населения (и среднего показателя) и на сегодня составляет 1638 гривен. Таким образом, если власти совместными усилиями смогут в 2020 году довести средний прожиточный минимум до 4500 или хотя бы - до 4250 гривен, его размер для утративших трудоспособность (и, соответственно, размер минимальной пенсии), должен быть на уровне 4000 гривен или около того.

Торопиться не надо

Впрочем, далеко не факт, что в окончательной редакции бюджета будет прописан размер прожиточного минимума на указанном уровне - 4251 гривна (в нынешней редакции эта величина названа расчетной). Кроме того, наверняка, его повышение будет происходить поэтапно - как это делалось до сих пор, и захватит последующие годы.

Таким образом, считают эксперты, опрошенные "Апострофом", вряд ли стоит ждать минимальной пенсии в 4000 гривен уже в ближайшее время. По словам экономического эксперта Тараса Козака, озвученные Кабмином цифры - "это некая "хотелка" из серии "неплохо было бы так сделать". В комментарии изданию он высказал мнение, что, если прожиточный минимум все же повысят до уровней, близких к тем, что сейчас называют в правительстве, минимальная пенсия, скорее всего, составит порядка 3000 гривен в месяц.

Аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко также полагает, что речь, в лучшем случае, может идти о 3000 гривен. При этом в разговоре с "Апострофом" он обратил внимание на то, что в этом случае вырастет и размер максимальной пенсии, который также привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. По закону, максимальная пенсия составляет 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, соответственно, если он составит 3000 гривен, максимальная пенсия вырастет до 30 тысяч гривен. Как ранее сообщал "Апостроф" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины, максимальную пенсию в стране по состоянию на середину 2018 года получали более 19 тысяч человек.

Но проблема в том, что так или иначе, пенсии нужно будет поднимать и другим гражданам, вышедшим на заслуженный отдых. "Но реализовать это будет крайне сложно, и по факту ограничатся небольшим увеличением", - прогнозирует Максим Пархоменко.

Пенсии нужно будет поднимать и другим гражданам, вышедшим на заслуженный отдых Фото: unian

Тарас Козак, в свою очередь, видит в этом риск так называемой уравниловки, поскольку на сегодня 3000 гривен – это более, чем средняя пенсия в Украине. "Человек работал и платил взносы (единый социальный взнос (ЕСВ), который поступает в Пенсионный фонд), человек не работал, человек работал и не платил взносы, - все равно все будут получать 3000 гривен. А это демотивирует платить взносы – зачем платить, если пенсии все одинаковы", - подчеркнул эксперт.

Где взять деньги

Вместе с тем, даже если за повышением прожиточного минимума не последует стремительного роста пенсий и зарплат украинцев, все равно "от него будут идти и увеличение пенсий, пособий и прочих платежей, которые затронут очень большую часть населения", говорит Максим Пархоменко.

В связи с чем возникает, вероятно, главный вопрос: где взять деньги на все эти выплаты? Кстати, этот же вопрос задают и власти: по словам представителя Кабинета министров в парламенте Ирины Верещук, дело остается за малым – найти для этого деньги и реально увидеть их в бюджете.

Деньги могут появиться при рефинансировании госдолга, считает Максим Пархоменко: "Если этот процесс пройдет успешно, тогда можно будет говорить о дополнительных средствах, которые пойдут на пенсии".

Но средств все равно может не хватить. "Пенсионный фонд остается дефицитным, государственный бюджет, согласно проекту на следующий год, финансирует его на 172,5 миллиарда гривен (в 2019 году финансирование дефицита Пенсионного фонда из госбюджета составляет 167,5 миллиарда гривен, – "Апостроф"), при том, что в этом году минимальная пенсия составляет около 1700 гривен, и, если она вырастет до 3000 гривен, то дефицит Пенсионного фонда удвоится", - говорит Тарас Козак. - А таких денег нет, и неоткуда их взять – мы не может брать такие средства в кредит, чтобы их проедать на пенсии. Поэтому, думаю, таких цифр, как 4000 гривен прожиточного минимума (в бюджете-2020) мы не увидим".

Окончательные параметры госбюджета на следующий год, в том числе, прожиточного минимума, мы узнаем, вероятно, уже совсем скоро. Вполне возможно, он останется на том же уровне, что и сейчас (или изменится незначительно). А Кабмину все также будет предписано "осуществить решительные шаги по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине".