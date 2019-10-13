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Что будет с курсом доллара в Украине: озвучен прогноз на следующую неделю

воскресенье, 13 октября 2019, 13:29
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Курс доллара в Украине продолжит свое падение в ближайшее время, о чем говорят эксперты.

Как сообщает "Апостроф", в комментарии изданию "Факты" старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб заявил, что курс постепенно "движется в направлении нижней границы".

"На ближайшую неделю мы ожидаем его снижения. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,3 грн, а наличный доллар в банках - около 24,2−24,5 грн", - сказал он.

Отметим, что ранее эксперты давали прогноз, что гривна осенью может начать обесцениваться. Это связывали с выплатой государством внешних долгов, которая традиционно приходится на конец года.

Напомним, что НБУ и Кабмин согласовали важный меморандум.

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