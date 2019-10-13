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В НБУ сделали тревожное заявление по переговорам с МВФ и назвали главную угрозу

воскресенье, 13 октября 2019, 13:08
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Переговоры Украины с Международным валютным фондом о новой программе могут стать на паузу из-за спора между государством и олигархом Игорем Коломойским за контроль над ПриватБанком.

Об этом заявила замглавы Национального банка Екатерина Рожкова, передает Reuters.

"Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблемы ПриватБанка, - сказала она. - Это для них и для международного сообщества красная линия".

Кроме того, Рожкова предупредила об "огромной опасности" для инвестиционного климата Украины, если спор не будет урегулирован должным образом.

Напомним, что команда президента Владимира Зеленского ведет переговоры о новой кредитной программе МВФ на замену истекающего в начале января Stand-by объемом $3,9 миллиарда. При этом уточняется, что размер программы может быть увеличен до $8 миллиардов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в НБУ назвали главную проблему в банковском секторе, связанную с ПриватБанком.

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