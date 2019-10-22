Доллар дешевеет: в НБУ озвучили курс валют на 22 октября

Во вторник, 22 октября, Национальный банк Украины установил курс: доллар подешевел, а евро замер на максимуме с сентября.

Об этом сообщают на сайте Нацбанка.

НБУ рассчитал такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:

1 доллар США - 24,98 грн;

1 евро - 27,90 грн;

10 российских рублей - 3,92 грн.

Как сообщал "Апостроф", аналитики считают, что укрепление гривны - временное явление. Они сходятся в мысли, что до конца года гривна упадет в цене до 26 за доллар. С таким прогнозом согласны даже в Кабмине.

Напомним, ранее гривна начала прогнозируемое падение. Курс гривны в сентябре сохранил общую тенденцию к укреплению, однако уже с 1 октября ситуация начала меняться.