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В Украине вырастут цены на ряд продуктов: что подорожает

среда, 30 октября 2019, 12:15
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К концу 2019 года стоимость свинины вырастет на 1-1,5 грн, а молочные продукты подорожают на 2%.

Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на комментарий председателя Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенка изданию УНН.

"Будет рост стоимости (свинины - ред.,) но на 1-1,5 грн за килограмм до конца этого года", - сказал Дорошенко.

Также до конца этого года вырастет цена на отдельные виды молочных продуктов.

"К сожалению, без роста здесь не обойтись. Но он будет незначительным ... Думаю, мы будем видеть где-то в среднем рост на 0,7-0,8% каждый месяц. За ноябрь-декабрь мы увидим где-то полтора, а по отдельным видам "молочки" возможно даже на 2% роста ", - добавил Дорошенко.

Кроме того, по словам эксперта, цена на сливочное масло взлетит стремительнее, ведь оно экспортно ориентированное.

"Если будет спрос на украинскую продукцию за рубежом, то ее будут больше вывозить, что приведет к повышению цены", - резюмировал председатель торговых сетей.

Как сообщал "Апостроф", в сети сравнили, как изменились цены на ингридиенты традиционного украинского борща.

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