Названы 100 самых богатых украинцев: кто возглавил рейтинг

Рейтинг самых богатых украинцев возглавил олигарх Ринат Ахметов, владеющий более чем четвертой частью всех состояний 100 богатейших украинцев.

Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на журнал "НВ" , который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital представил ежегодный рейтинг.

Суммарный вес Золотой сотни Украины - $34,8 млрд (на $2,7 млрд меньше, чем год назад), причем $30,6 млрд из них приходится на первые 50 строк.

Первые шесть участников рейтинга - миллиардеры. Их общее состояние - 17,8 млрд, что всего на $1 млрд больше, чем у других 94 мультимиллионеров рейтинга вместе взятых.

Первые пять мест в рейтинге занимают те же бизнесмены, что и в прошлом году. Единственное отличие - Коломойский обогнал Боголюбова (в прошлом году состояние обоих оценивались в $1,6 млрд).

Стоит отметить, что из второй части первой десятки выпали владелец МХП Юрий Косюк (одиннадцатое место) и совладелец группы Приват Алексей Мартынов (двенадцатое место).

В то же время, экс-президент Украины Петр Порошенко остался на шестом месте, мажоритарный акционер Ferrexpo Константин Жеваго опустился на девятое место, уступив седьмым совладельцам Эпицентр-К Александру и Галине Гереге. В десятку попали также Дмитрий Фирташ (поднялся с 14-го на восьмое место) и Николай Злочевский (с 11-го на десятое).

Первая десятка рейтинга:

Ринат Ахметов - $9,629 млрд(за год состояние уменьшилось на 21%);

Виктор Пинчук - $2,310 млрд (-14%);

Вадим Новинский - $1,767 млрд (-22%);

Игорь Коломойский - $1,480 (-8%);

Геннадий Боголюбов - $1,376 млрд (-16%);

Петр Порошенко - $1,253 (+12%);

Александр и Галина Гереги - $930 млн (+10%);

Дмитрий Фирташ - $792 млн (+62%);

Костянтин Жеваго - $744 млн (+30%);

Николай Злочевский - $686 млн (+8%).

Отметим, что стоимость активов 100 богатейших украинцев эквивалентна 23% ВВП Украины. Эта пропорция чуть ниже, чем год назад - 28% - и совсем далека от показателя 2013 года - 40%.

Как сообщал "Апостроф", что в России в возрасте 86 лет после тяжелой болезни умер миллиардер и бывший совладелец корпорации "ВСМПО-Ависма" Владислав Тетюхин.