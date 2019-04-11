В России умер известный миллиардер

В России в возрасте 86 лет после тяжелой болезни умер миллиардер и бывший совладелец корпорации «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин.

Отмечается, что смерть наступила вследствие тяжелой болезни, с которой Тетюхин боролся последние семь лет жизни.

Он известен в России, как изобретатель и меценат. В частности, он был автором 131 изобретения и около 100 научных публикаций. Тетюхин также вложил более 3 миллиардов рублей личных средств в строительство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра.

Тетюхин был президентом и совладельцем металлургической компании «ВСМПО-Ависма», занимающейся производством титана. В 2006 году значительную часть акций он продал компании "Рособоронэкспорт".

В 2012 году Тетюхин вошел в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes.

По материалам Радио Свобода

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