РУС. | УКР.

четверг, 11 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

11 апреля

18:18
В Киеве поймали на взятке "зеленого" чиновника: фото
18:14
Цены "Роттердам+" за украинский уголь недостаточно - Волынец
18:10
Радость была недолгой: Пугачева потеряла ребенка от Киркорова
17:55
Журналисты обвинили скандального экс-прокурора в аграрном рейдерстве
17:53
Включение Украины усилит Европейский союз - Яценюк
17:53
Один из лидеров сборной Украины принял важное решение по своему будущему
17:49
​Стало известно о нововведениях в Украине для пассажиров поездов
17:48
На "Олимпийском" встретились люди Порошенко и Зеленского: о чем договорились
17:25
В России умер известный миллиардер
17:10
Суд в Лондоне принял решение по Ассанжу: фото
17:00
Гороскоп на завтра: Овны могут забеременеть, а Тельцы встретятся с бывшими
16:59
Нацполиция возбудила уголовное дело из-за видео с Зеленским
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России умер известный миллиардер

четверг, 11 апреля 2019, 17:25

В России в возрасте 86 лет после тяжелой болезни умер миллиардер и бывший совладелец корпорации «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин.

Отмечается, что смерть наступила вследствие тяжелой болезни, с которой Тетюхин боролся последние семь лет жизни.

Он известен в России, как изобретатель и меценат. В частности, он был автором 131 изобретения и около 100 научных публикаций. Тетюхин также вложил более 3 миллиардов рублей личных средств в строительство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра.

Тетюхин был президентом и совладельцем металлургической компании «ВСМПО-Ависма», занимающейся производством титана. В 2006 году значительную часть акций он продал компании "Рособоронэкспорт".

В 2012 году Тетюхин вошел в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes.

По материалам Радио Свобода

Как сообщал "Апостроф", ранее в России умер экс-глава ФСБ, замешанный в убийстве врага Путина.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет

Бессмысленный и беспощадный: чем грозит мусорный бунт Путину

Какой президент Украины выгоден Путину и почему: в России дали ответы

Собиратель земель русских: почему коварный план Путина не будет успешным

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: