Новые тарифы на газ и рост доллара: какие изменения ждут украинцев с 1 ноября

В ноябре 2019 года украинцев ждет сразу ряд экономических и не только нововведений, в том числе рост курса доллара и новые тарифы на газ.

Об этом сообщают "Podrobnosti.ua".

Курс доллара

Как говорят аналитика, в начале ноября доллар на межбанке может торговаться около 25,2 грн, а наличный доллар в банках - около 25-25,3 грн.

После этого рост иностранной валюты продолжится. По прогнозу экономиста Игоря Гарбарука, к концу 2019 курс доллара в обменниках вырастет до 27-27,5 грн/1$.

Новые тарифы на газ

НАК "Нафтогаз" Украины с 1 ноября 2019 повысит тарифы на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. По сравнению с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре они вырастут на 18,4-19,6%.

В зависимости от объемов закупки и условий оплаты, Нафтогаз предлагает газ по цене 5 861 – 6 463 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

Новые платежки

С 1 ноября будут действовать только новые счета для уплаты налогов в связи с введением международного стандарта номера банковского счета (IBAN).

Покупка валюты

В ноябре в Украине заработают валютные послабления. С 5 ноября физические лица смогут покупать валюту и банковские металлы без ограничений по сумме.

Таможня

Обновленная Государственная таможенная служба Украины заработает в ноябре 2019 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Мы надеемся, что 1 ноября мы запустим новую таможню, и вы почувствуете изменения", - сказал глава Кабинета министров.

Вылов рыбы

Во многих областях Украины с 1 ноября 2019 начинается осенне-зимний запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах. Продлится он до начала весенне-летнего запрета на период нереста водных биоресурсов в 2020 году.

Новые правила дорожного движения

В Киеве на дорогах с 1 ноября изменится скоростной режим. На всех автодорогах столицы будет действовать так называемое зимнее ограничения скорости – не выше 50 км/ч.

С ноября украинские водители получат возможность иметь свои водительские права в смартфоне. Украинцы смогут создавать собственные е-удостоверения или е-технические паспорта при помощи мобильного приложения.

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