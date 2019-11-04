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Это так по-русски: в сети едко отреагировали на газовую хитрость Москвы

понедельник, 04 ноября 2019, 21:13
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Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко указал на главную провокацию России, касающуюся поставок газа в Украину.

На нее он указал на своей странице в Facebook.

Так, он напомнил важный момент в вопросе старта многолетней тяжбы между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже.

"Договариваться нужно было с Путиным? И на что соглашаться? Но "Газпром" даже и тогда бы вряд ли долги за газ простил. Поскольку "Газпром" еще ни разу долги "Нафтогаза" не списывал. Поэтому и начали судиться. Кстати, в арбитраж первым подал формально "Газпром". Может нам не нужно было выигрывать у "Газпрома"?" – на эмоциональной ноте написал он.

В сети тут же стали бурно обсуждать инициативу судебной тяжбы со стороны "Газпрома".

Как сообщал "Апостроф", ранее Витренко рассказал о циничном условии России по поставкам газа в Украину.

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