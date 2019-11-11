Счета компании под арестом: "Нафтогаз" получил важную победу над "Газпромом"

НАК "Нафтогаз Украины" добилась ареста счетов SPV-компании еврооблигаций российской корпорации "Газпром" в японских иенах

Об этом сообщается в меморандуме нового выпуска еврооблигаций "Газпрома", передает "Интерфакс".

"...известно о приказе судебного пристава, запрещающем GazAsia Capital S.A. производить платежи в пользу "Газпрома". Эта SPV разместила 10-летние бонды на 65 млрд иен в декабре 2018 года", - сообщается в меморандуме.

15 февраля 2019 года судебный пристав постановил запретить ряду компаний, в том числе филиалам крупнейших банков в Люксембурге и Gaz Capital S.A. (эмитент прежней основной программы евробондов "Газпрома"), производить платежи в пользу "Газпрома". Это решение фактически остановило активность "Газпрома" на публичном рынке заимствований до регистрации новой программы.

Меморандум информирует, что 15 апреля 2019 года "Газпром" обратился в люксембургский суд с просьбой оспорить арест и присоединиться к процессу.

"Суд отклонил ходатайство "Газпрома". Хотя решение суда по "Газпрому" не было вручено, "Газпром" обжаловал это решение. Слушание апелляции назначено на январь 2020 года", - говорится в меморандуме.

Как ранее сообщал "Апостроф", НАК "Нафтогаз Украины" подал новое заявление в Стокгольмский арбитраж в отношении российской компании "Газпром".