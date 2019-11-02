В "Нафтогазе" сделали важное заявление о тяжбе с "Газпромом"

НАК "Нафтогаз Украины" подал новое заявление в Стокгольмский арбитраж в отношении российской компании "Газпром".

Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook в субботу, 2 ноября.

"Отправили в Стокгольмский арбитраж "Заявление о защите и встречных исковых требованиях". Напомню, что это "Газпром" "напал" на "Нафтогаз", и поэтому мы защищаемся – еще 18 апреля 2018 года "Газпром" обратился в Стокгольмский арбитраж с требованием о начале арбитража. "Газпром," по сути, хочет пересмотреть решение предыдущего Стокгольмского арбитража по транзитному контракту", – написал он.

Витренко отметил, что "количество страниц только основного текста заявления превышает 500 страниц". При этом, по его словам, само заявление готовили около трех месяцев.

"Последние недели работали так, что не было времени нормально спать, не было времени на семью, друзей, коллег по другим направлениям, журналистов. ...защищать Украину от многомиллиардных исков со стороны мощной корпорации России сложно, но это высокая честь для меня. Ну а подавать встречные иски о компенсации убытков на еще большие суммы, при этом несравненно более обоснованные иски, – это очень сложно, но это вообще уникальная возможность", – отметил исполнительный директор "Нафтогазу".

Витренко предполагает, что решение по новому арбитражу будет принято в 2021 году.

Как сообщал "Апостроф", ранее Украина получила победу над Россией в судебном противостоянии НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпрома".