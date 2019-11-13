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Коломойский получил важную победу над "ПриватБанком": всплыли подробности

среда, 13 ноября 2019, 10:35
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Северный апелляционный хозяйственный суд, расположенный в Киеве, 4 ноября удовлетворил иск компании "Тех-Трейд-Инвест" к "ПриватБанку" и признал недействительными ее долги общей суммой в 7,5 миллиардов гривен.

УКРАИНА VS КОЛОМОЙСКИЙ: ЧТО ПРОИСХОДИТ С "ПРИВАТБАНКОМ"

Об этом сообщает "Finbalance".

Суд принял во внимание условия кредитных договоров, которые, по мнению суда, определяли дополнительную плату, что создало ситуацию двойной оплаты за пользование кредитом.

По оценкам суда, соответствующие положения кредитных договоров предусматривали оплату за пользование займами "двумя параллельными способами - а именно проценты за пользование кредитом, исходя из процентной ставки указанной в договорах, и проценты "R" или вознаграждение за пользование кредитом, уплата которых определена в формулах, в которые включены также данные по официальному курсу гривни к доллару США.

"Оспариваемые пункты указанных кредитных договоров нарушают права истца, поскольку фактически увеличивают сумму задолженности заемщиков по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой надлежащего истцу имущества и соответственно на которое банк приобретает право обращения взыскания в случае невыполнения заемщиками условий указанных кредитных договоров", - говорится в постановлении Северного апелляционного хозсуда.

Как следует из судебных материалов и справок "ПриватБанка", предоставленных в декабре 2016 года и январе 2017 года, совокупный объем упомянутых начислений по "процентам" R "или вознаграждением за пользование кредитом" по соответствующим кредитным договорам достигает почти 7,5 млрд грн, что в разы превышает максимальный размер лимита кредитных договоров и основную сумму долга по кредитам.

По данным госреестра, одним из учредителей ООО "Тех-Трейд-Инвест" является ООО "Скорзонера", конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Как ранее сообщал "Апостроф", Апелляционный суд Лондона обязал бывших владельцев "ПриватБанка", в частности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, выплатить банку 10,9 миллионов фунтов стерлингов.

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